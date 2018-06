BIELLA - Avvicinato da una donna, che chiede informazioni stradali, viene derubato di un orologio d'oro. Vittima un pensionato di 84 anni, di Biella, che oggi, martedì 5 giugno, si trovava in piazza Duomo per una commissione. Anziano, e costretto a muoversi con l'ausilio di un bastone, è stato preso di mira dai malviventi. Mentre camminava lungo la via, un veicolo gli si è fermato accanto.

A scendere una donna, dal fare educato, che gli ha chiesto un'indicazione generica. La vittima ha risposto e lei lo ha ringraziato. Solo dopo che si era allontanata, l'84enne ha scoperto che era sparito il suo orologio d'oro. Non è la prima volta che, nel territorio, si registrano simili episodi. Ora l'anziano si è riservato di presentare querela alle Forze dell'Ordine contro ignoti, in modo da avviare le indagini.