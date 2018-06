Open Day al Biscottificio Cervo di Chiavazza

Open Day È in programma per sabato 9 giugno una giornata a porte aperte per inaugurare il rinnovato spaccio aziendale del Biscottificio Cervo. Dalle 10:00 alle 18:00 sarà possibile visitare l’area produttiva della storica azienda dolciaria Biellese, con visite guidate, degustazioni e laboratori per bambini. Questa imperdibile visita a porte aperte sarà l'occasione per scoprire l'azienda che da più di 90 anni produce i famosi Novellini Biellesi, con cui sono cresciute tutte le nuove generazioni Biellesi dell’ultimo secolo.

Visita allo stabilimento di produzione Nella giornata di sabato 9 giugno sarà possibile visitare gratuitamente lo stabilimento di produzione, dove sono ancora in funzione i bellissimi macchinari degli anni '70, e si potrà scoprire tutto il processo produttivo in un percorso che parte dalla selezione della materie prime fino al confezionamento. Rimarrete affascinati dalla macchina macina zucchero, che trasforma lo zucchero semolato in zucchero a velo, e dalla zona di confezionamento, dove un macchinario impacchetta i Novellini da più di 70 anni. Strane manopole e vetusti ingranaggi raccontano una storia lunga quattro generazioni. Saranno i pasticceri stessi del biscottificio ad accompagnare i visitatori, per svelare i trucchi del mestiere e qualche segreto.

Materie prime naturali All'interno dello spaccio sarà allestita un'esposizione delle materie prime che utilizza l'azienda, come il burro delle nostre valli, il latte che viene consegnato fresco ogni mattina e le prelibate nocciole piemontesi. Durante la giornata sarà possibile degustare i prodotti di punta del Biscottificio; ovviamente lo spaccio sarà aperto per gli acquisti con uno sconto dedicato.

Laboratori per bambini Per i più piccini sarà allestito un laboratorio per "piccoli pasticcioni": i bambini potranno mettersi alla prova e imparare ad impastare. Con simpatiche formine potranno realizzare i loro biscotti preferiti e personalizzare la confezione che porteranno a casa come piccolo dono. Per loro anche tanti palloncini colorati! Vi aspetta una giornata di festa, all'insegna della dolcezza!

Biscottificio Cervo e la quarta generazione Biscottificio Cervo è il fiore all'occhiello della produzione dolciaria Biellese, con più di 90 anni di storia. L'azienda è nata agli inizi del '900 a Chiavazza, dove ancora oggi risiede. Alessandro Gamba, amministratore dell'azienda: "Vogliamo rendere omaggio alla città e al territorio, aprire le porte della nostra azienda a tutti i concittadini, perché fanno parte della nostra storia e ci rendono fieri della nostra terra e del nostro lavoro ogni giorno. Per questo vogliamo condividere con loro il nostro mestiere e le ricette storiche, che saranno omaggiate a tutti i partecipanti".

Orari delle visite Le visite in azienda dureranno tutta la giornata, a partire dalle 10:00 del mattino fino alle 18:00 di sera. Sarà possibile degustare i prodotti e ricevere un omaggio per la partecipazione. Ci si può iscrivere al sito: www.biscottificiocervo.com/evento per assicurarsi la partecipazione ai tour guidati.

