Pensionato travolto sulle strisce pedonali in pieno centro

BIELLA - Un 67enne di Lessona è finito al Pronto Soccorso dell'ospedale di Ponderano, dopo essere rimasto coinvolto in un incidente. L'uomo, in sella a uno scooter, stava percorrendo via Matteotti, a Cossato, quando, per cause in via di accertamento da parte dei carabinieri, si è scontrato con la Toyota Yaris condotta da una 32enne di Occhieppo Superiore. Immediatamente soccorso dall'èquipe medica del 118, ha riportato lievi contusioni. E sempre in ospedale è finito un pensionato di 69 anni, di Biella, travolto sulle strisce pedonali di via La Marmora, in pieno centro cittadino, dalla Volkswagen Golf alla cui guida si trovava un 72enne, originario del Marocco, sempre residente a Biella. La vittima, a quanto risulta, avrebbe riportato solo una contusione a un piede.