Fermato per l’alcol test, insulta i carabinieri: denunciato pregiudicato

COSSATO - Un 40enne di Cossato, D.S., pluri pregiudicato, è stato denunciato dai carabinieri per resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale. Lo scorso 3 giugno, l'uomo si trovava in auto con la sua compagna, la quale era alla guida del mezzo, quando è incappato in un posto di controllo dei carabinieri, intorno all'una di notte. La conducente, come sempre accade in queste circostanze, visto che sono stati approntati servizi per contrastare il fenomeno della guida in stata di ebbrezza, è stata controllata. Questo ha fatto scattare il 40enne, che ha perso le staffe e ha iniziato a inveire contro i militari dell'Arma, che hanno faticato non poco per calmarlo.