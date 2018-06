Gli studenti del Bona a lezione di yoga prima della maturità

BIELLA - In attesa della Giornata Internazionale dello Yoga (21 giugno 2018) e dell'esame di maturità (dal 20 giugno 2018) l'Istituto Eugenio Bona di Biella ha organizzato una giornata riservata agli alunni delle classi quinte impegnati nella maturità e dedicata alla ricerca dell’equilibrio interiore. La giornata si svilupperà nei locali storici dell’Istituto, in Villa Boffo, sede di Mente Locale e del Giardino Bioenergetico, e nel Relais Santo Stefano di Sandigliano con attività gestite direttamente da docenti di yoga e di altre discipline energetiche che parteciperanno senza costi per i partecipanti o per l’Istituto e a solo scopo promozionale. La giornata prevederà anche due eventi aperti a tutta la comunità del Bona (alunni, famiglie, docenti, collaboratori, ex alunni ed ex docenti): alle 7 il Saluto al Sole (è indispensabile munirsi di tappetino) e alle 12 la dispersione del Mandala di riso che gli alunni del Bona costruiranno nei giorni precedenti.

Gli enti coinvolti

La giornata è stata resa possibile grazie alla disponibilità degli enti coinvolti - Al 22O Z'Makanà, Coop. Il Mulino, I Ricostruttori, Yoga Center, Mente Locale, Oasi Zegna, Relais Santo Stefano, Tenuta Castello Golf Club– e dello sponsor Lauretana che disseterà i partecipanti. Lo staff operativo sarà costituito dagli alunni della quinta P turistica che hanno progettato e che gestiranno l’evento nell’ambito di un laboratorio di creazione di eventi. Per informazioni e adesioni al Saluto al Sole: bonazen@iisbona.gov.it.