E' tutto pronto per la Festa Patronale di Bagneri

BIELLA - Come tutti gli anni, nel giorno della festa patronale dedicata a San Bernardo, sono tante le persone che decidono di ritrovarsi a vivere insieme una giornata di festa e amicizia, tra persone legate a Bagneri dalle origini familiari o da rapporti di amicizia ma anche dai tanti legami che si sono nel tempo intrecciati attorno al piccolo centro della Valle Elvo che nel 2017 è stato inserito tra i «borghi alpini».

I dettagli

I priori della festa di domenica 17 giugno saranno «Sandrino» Acquadro con Roberta Ramella e Sonia Tolomei, la giornata si svolgerà con il consueto programma: ritrovo per la Santa Messa solenne delle 11; a seguire l’aperitivo e il pranzo organizzati dai volontari Amici di Bagneri e dagli Scout; il pomeriggio proseguirà in allegria, e si concluderà dopo la preghiera e benedizione dei bambini alle le 16.30. Nel pomeriggio sarà anche possibile visitare l'Ecomuseo della Civiltà Montanara, inserito nella Rete Museale Biellese. Per informazioni e prenotazioni per il pranzo (consigliata) telefonare al più presto (entro giovedì 14 giugno) a Clotilde (01528684) o Gilberto (cell 3396881717), email info@bagneri.it , info sul sito www.bagneri.it.