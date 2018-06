BIELLA – La scuola è quasi finita. Per la maggior parte degli studenti domani si chiuderà ufficialmente l'anno scolastico 2017/2018 mentre a breve per gli studenti dell'ultimo anno delle superiori sarà sempre più vicina la maturità.

Qualche numero

Nella nostra provincia sono 1.268 i potenziali candidati e, proprio in questi giorni le scuole comunicheranno loro se da mercoledì 20 giugno potranno sedere davanti alla commissione per sostenere la prima prova, uguale per tutti gli istituti quella di italiano. I primi esiti sono già arrivati agli allievi del Liceo del Cossatese e della Vallestrona e dell’Iti che hanno già pubblicato i tabelloni con i risultati. Per gli altri istituti si attende ancora qualche giorno. Più precisamente saranno 111 gli studenti della scuola di Cossato che affronteranno l’esame di maturità. Sono stati ammessi tutti i ragazzi delle classi quinte. Mentre per l'istituto tecnico (la scuola più grande del territorio) Qualche non ammesso c'è. Il 20 giugno saranno 275 allievi su 283 quelli pronti per la maturità. Quest'anno però non sarà la sede centrale di via Rosselli a ospitare gli esami di stato che si svolgeranno nella sede staccata di Città Studi. Trasloco forzato perchè durante questo periodo è previsto l’intervento firmato dalla Provincia per la sostituzione degli infissi.