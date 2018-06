Biella Rugby: Rodina e Lemma selezionati per il Centro di Formazione Permanente di Milano

BIELLA - Pietro Rodina, trequarti ala o estremo e Yuri Lemma, pilone in prestito dallo Stade Valdotaine, entrambi classe 2002, hanno ricevuto la chiamata per il Centro di Formazione Permanente U18 di Milano, dove studieranno e si alleneranno sotto la guida di Paul Griffen, per la prossima stagione sportiva. Prima di loro, presso la stessa Accademia, un solo biellese: Lorenzo Michelini, recentemente assegnato all’Accademia U20 Francescato. Ennesima conferma dell’ottimo lavoro svolto dallo staff tecnico alla guida del settore giovanile gialloverde. Orgoglioso di loro e dei propri tecnici, il presidente del club Vittorio Musso.