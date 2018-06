Tenta di gettarsi dal ponte della tangenziale: dramma sfiorato sulla Biella-Chiavazza

BIELLA - Dramma sventato, da una pattuglia della Polizia Stradale, sul ponte della tangenziale di Biella-Chiavazza dove un anziano minacciava di buttarsi. L'uomo, di 88 anni, è stato visto da alcuni automobilisti di passaggio avvicinarsi pericolosamente al corrimano. Agitato, non si capiva esattamente cosa volesse fare. Sono partite così le segnalazioni e in pochi istanti una pattuglia è giunta sul posto. Inizialmente, il pensionato ha detto che, se lo avessero bloccato, avrebbe nuovamente tentato di togliersi la vita. Poi, calmatosi, grazie alle parole di conforto e all'indiscussa professionalità degli operatori, si è calmato. Ha raccontato di avere problemi in famiglia e ha accettato di farsi accompagnare, con un mezzo del 118, in ospedale.