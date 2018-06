Asl Biella: Mauro Pozzo nominato coordinatore nazionale delle Unità di Coloproctologia

BIELLA - Il dottor Mauro Pozzo , chirurgo appartenente alla divisione della Chirurgia di Biella diretta dal Dottor Roberto Polastri, è stato eletto Coordinatore Nazionale delle Unità di Coloproctologia che operano all'interno della Siccr, la Società Italiana di Chirurgia Colorettale. Una nomina avvenuta in occasione del Meeting Nazionale delle Unità di Coloproctologia tenutosi ad Aosta il 26 maggio scorso.Tale carica prevede l'organizzazione su scala nazionale di una rete di Unità Chirurgiche dedicate alla pratica diagnostica-clinica e scientifica nella colo-proctologia.

La Società Italiana di Chirurgia Colorettale

La Siccr, con circa 900 iscritti, riunisce gli specialisti italiani dedicati alla chirurgia colo-rettale e mantiene importanti contatti con le altre Società Europee, al fine di garantire nel campo specifico standards assistenziali e tecnici di elevata qualità. La Società organizza incontri e meeting con sodalizi scientifici esteri ed in particolare con la «Acpgbi» (Association of Coloproctology of Great Britain and Ireland) con sede a Londra.

L'unità biellese

L' Unità di colo-proctologia dell'Ospedale di Biella, formatasi nel 2008 e coordinata da Roberto Perinotti, è sempre più cresciuta ed ha saputo nell'arco di questi anni partecipare attivamente con la Siccr, collaborando a studi ed organizzando eventi di risonanza locale e nazionale. Oltre al congresso "Quadri-Regionale del Nord Ovest" promosso dai chirurghi biellesi nel 2013 e nel 2015, in città si è tenuto il Meeting nazionale delle Unità di Coloproctologia nel 2014 e in giugno 2017 ha avuto luogo il Corso Nazionale congiunto della Società con l'Aigo (Associazione Nazionale dei Gastro-Enterologi). Nel 2019 l'Unità di Colproctologia di Biella avrà l'onore di organizzare il Congresso Nazionale della Siccr riunendo oltre 350 chirurghi presso Città Studi. «L'affidamento al Dott. Pozzo di questo prestigioso incarico – ha sottolineato il dott. Polastri - valorizza l'impegno che la Chirurgia di Biella negli ultimi 10 anni ha tenuto a livello scientifico nel campo della chirurgia colo-rettale in ambito nazionale».