Suona l’ultima campanella, iniziano le vacanze: sfilata di studenti a Biella

Gli studenti biellesi, in occasione della fine dell'anno scolastico, hanno affollato come da tradizione il centro di Biella. Una sfilata colorata, ricca di musica e di vivacità. Perché è questo che conta nei giovani, essere sereni e sperare in un futuro migliore. Presenti, a proteggere i ragazzi, come sempre, gli appartenenti alle forze dell’ordine