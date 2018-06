Giardino Botanico: gli eventi della settimana al parco di Oropa e alla Burcina

BIELLA - Visitare la Conca di Oropa è ben più di una gita in un luogo famoso: oltre a essere un territorio dove sacro e paesaggio si fondono nel Sacro Monte Patrimonio dell’Umanità Unesco, è un paradiso per sportivi, escursionisti e naturalisti. La Biblioteca nella Natura al Parco Burcina, un progetto WWF Oasi e Aree Protette Piemontesi di Biella condotto dallo staff del Giardino Botanico di Oropa, rientra nel più vasto intervento di valorizzazione dell’Area protetta che Fondazione Cassa di Risparmio di Biella ha attivato, a cominciare dal supporto alla manutenzione, con particolare riguardo alle aree di elevato interesse storico e botanico, fino a giungere agli interventi di valorizzazione dell’area archeologica. Nell’ultimo anno, si sono intensificate le collaborazioni con l’Ente di gestione delle Aree protette del Ticino e del Lago Maggiore, sino ad arrivare alla preparazione di un vasto programma di divulgazione scientifica e culturale, con particolare attenzione alla didattica scolastica ed alle iniziative per il pubblico generico. La Biblioteca è aperta le domeniche e festivi dalle 14 alle 18.

Gli eventi della settimana

Sabato 16 giugno alle 15 «VASLaB: Visita guidata al Sacro Monte di Oropa», Oropa Inedita - Visita alla Cappella della Dimora al Tempio. Evento effettuato in collaborazione al F.A.I. Delegazione Biella Visita guidata al Sacro Monte ed al restauro degli affreschi e della statuaria della Cappella della Dimora di Maria al Tempio, con il restauratore Claudio Valazza. Appuntamento davanti ai cancelli del Santuario, allo chalet info turistiche. Contributo: 5 euro. Domenica 17 giugno alle 15 «Viaggio incredibile nella Natura» con Angelo Alberta. Escursione naturalistico-teatrale per grandi e piccini, a cura di Claudio Callegari (Autore, regista e attore di Viaggi Teatrali). Biglietto d’ingresso a tariffa unica € 5. Ritornano le visite guidate domenicali in compagnia del nostro inimitabile e avventuroso ospite: Angelo Alberta. Per l'occasione verremo simpaticamente condotti attraverso le aree del Giardino Botanico ove, al limite dell'incredibile, verranno illustrate alcune curiosità della conca di Oropa e delle forme di vita che essa ospita. Un'occasione imperdibile per scoprire che natura, scienza e divertimento possono coniugarsi perfettamente tra loro-

L'edutainment

L'edutainment, neologismo anglosassone derivante dell’accorpamento dei termini educational (educativo, didattico) ed entertainment (intrattenimento, gioco) o intrattenimento educativo è una forma di intrattenimento finalizzata sia ad educare sia a divertire. Secondo alcune interpretazioni, senza divertimento (senza passione) non potrebbe esserci apprendimento. Da questo assunto si deriva la "necessità" dell'edutainment. Il tentativo in atto con il RaccontaBosco è quello di rendere un bene culturale uno spazio di esperienze cognitive in cui sviluppare curiosità, capacità di osservazione, intuizione e creatività, creando relazioni e stuzzicando la voglia di conoscenza attraverso il gioco, la narrazione e i sensi. A seguire, come ogni domenica e festivi, la Tisana delle Quattro, degustazione gratuita degli Infusi del Giardino.

Continua «inQUOTA»

Fino al 7 ottobre, la biodiversità delle praterie alpine nelle Alpi occidentali. Mostra documentaria a ingresso libero - Inserito nell’evento «Selvatica: Natura in Festival». Geosito del Monte Mucrone – Stazione Superiore della Funivia Oropa-Mucrone.