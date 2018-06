Anziana presa a sassate dal vicino di casa, follia a Occhieppo Superiore

OCCHIEPPO SUPERIORE - I carabinieri sono dovuti intervenire, a Occhieppo Superiore, per una donna presa a sassate dal vicino di casa. La vittima, di 71 anni, era uscita di casa per raccogliere alcuni fiori, in un vicino prato. Quando l'altro l'ha vista, ha iniziato a urlare che quel terreno era suo poi ha preso un sasso e glielo ha scagliato contro. L'anziana, per lo spavento, è svenuta tra l'erba. Ripresasi è corsa nell'abitazione di un altro vicino che, sentito il suo racconto, ha immediatamente contattato l'112. Sul posto, oltre a una pattuglia dell'Arma, è giunta anche l'èquipe medica del 118, che si è presa cura della 71enne, che poi è stata accompagnata a casa. Sembra che tra le parti in causa, i diverbi vadano avanti da tempo.