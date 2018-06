Pensionati finiscono con l'auto fuori strada, una donna in ospedale

GRAGLIA - Una donna di 81 anni, di Biella, è finita in ospedale dopo essere rimasta coinvolta in un incidente insieme al marito 85enne. La coppia si stava recando a Graglia, per la classica gita fuoriporta domenicale, quando l'uomo, al volante di una Dacia Sandero, ha perso improvvisamente il controllo del mezzo, all'altezza del Santuario, finendo fuori strada. Seppure i due siano usciti incolumi dallo schianto, la pensionata per lo spavento ha accusato un malore. Soccorsa da altri pellegrini, è stata trasportata al Pronto soccorso di Ponderano, per le cure del caso. Ora sono in corso accertamenti, da parte dei carabinieri, per risalire alle cause del sinistro stradale.