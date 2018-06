Pensionato scompare nel nulla, gli amici lo cercano in strada: allarme a Zubiena

ZUBIENA - Si allontana da casa e scatta la solidarietà tra gli amici, che lo ritrovano in pochi minuti. Protagonista della vicenda un 66enne di Zubiena che ieri, domenica 10 giugno, seppur non in perfette condizioni fisiche, è comunque voluto uscire a fare una passeggiata, senza prendere con sè il telefono cellulare. La moglie, di undici anni più giovane, non vedendolo rientrare, ha iniziato a contattare i conoscenti, per sapere se era con qualcuno di loro, per poi rivolgersi ai carabinieri. E proprio le persone a lui più vicine, saputo di quanto stava accadendo, sono uscite in strada a cercarlo, mentre sul posto giungeva una pattuglia dell'Arma. Nemmeno il tempo di avviare il protocollo per gli scomparsi, ed era stato ritrovato, poco distante, in stato confusionale. Riportato a casa, è in seguito stato accompagnato al Pronto Soccorso di Ponderano per le cure del caso.