Tromba d'aria si abbatte a Sagliano Micca, tetti scoperchiati (© )

BIELLA - Vigili del fuoco in azione, in questi istanti, a Casale Faletti, nel comune di Sagliano Micca, per una tromba d'aria, di dimensioni contenute, abbattutasi poco fa in Valle Cervo. Dalle prime informazioni, sembra che i danni maggiori li abbiano riportati alcuni cavi dell'alta tensione, tranciati dal crollo di una pianta.

Ed è qui che stanno operando, adesso, i pompieri per la messa in sicurezza dell'area. Ma non basta. Pare, infatti, che i tetti di alcune abitazioni abbiano subito danni. In città, invece, solo tanta acqua che scorreva per le strade. E secondo le previsioni meteo, anche nei prossimi giorni sul territorio dovrebbero abbattersi forti temporali.