Mobilità sostenibile, a Pollone una serata per promuovere una nuova iniziativa

BIELLA - Il Comune di Pollone, la Biblioteca Civica «Benedetto Croce» e l'Associzione di Promozione Sociale Groove organizzano una serata presso la Biblioteca, martedì 26 giugno alle 21 per presentare a tutta la cittadinanza una nuova ed interessante iniziativa legata alla mobilità in auto.

Sperimentare la mobilità sostenibile

Spostarsi da e verso il nostro comune può diventare più semplice, migliorando la qualità della vita e facendo risparmiare anche un po' di denaro. Come? Attraverso il sistema libero e gratuito di Pick-app.it, un sito e un'applicazione sviluppati da giovani biellesi per aiutare chi ha problemi di spostamento sul territorio biellese. Il comune di Pollone ha appoggiato la nuova iniziativa decidendo di sperimentare con i propri cittadini l'utilizzo della piattaforma www.pickapp. it

Il progetto

Durante la serata verrà presentato il funzionamento ed effettuati test. Sarà un momento di incontro tra tutte quelle persone che hanno la volontà di portare una ventata di innovazione e condivisione in paese. I soci di Groove a.p.s., ideatori del progetto, presenteranno la serata.