A Lessona manca pochissimo per la festa dell'agricoltura

BIELLA - Da venerdì 15 a domenica 17 giugno si terrà a Lessona la Festa Agricola organizzata dagli «Amici dell'Agricoltura». Un evento all'insegna di tradizione, musica e buon cibo. Si parte venerdì sera con l'apertura del banchetto, che metterà in tavola diverse specialità, tra cui polenta, salsiccetta e funghi, tagliata con patate, verdure grigliate, fagioli e maxi bistecca. Per la cena è gradita la prenotazione, fino ad esaurimento. La serata continuerà alle 20 con la partita Portogallo vs Spagna della Fifa World Cup 2018 e alle 22.30 con il tributo rock a Vasco Rossi VascoRock band.

Il sabato tra sport e musica

Sabato 16 avrà inizio alle 8 «La 12 ore di Bocce», organizzata da Asd Polisportiva Handicap Biellese. Alle 19.30 si aprirà il banchetto con diverse specialità, come risotto salsiccetta e rhum e maialino con patate e fagioli, per cui è sempre gradita la prenotazione, fino ad esaurimento. Alla cena seguirà la partita Croazia vs Nigeria della Fifa World Cup 2018 alle 21 e l'esibizione della Sempre Noi - Max Pezzai 883 Tribute Band.



Una domenica tra motori e tradizione

Per l'ultimo giorno della Festa Agricola l'apertura è fissata per le 7.30, con la funzione del servizio bar. Alle 8 si terrà il raduno delle auto storiche 1° Gentlemen Drivers' Meeting presso l'Area Feste Lessona, seguito alle 8.30 dal ritrovo dei mezzi agricoli e il rinfresco presso la Cascina Donda. Alle 9.30 i mezzi partiranno per la sfilata in memoria di Stefano, che passerà lungo le vie del paese, terminando nell'Area Feste Lessona. Durante la mattinata ci sarà anche la possibilità di provare l'esperienza di fare un tour in elicottero, fissato per le 11. Alle 11.30 si svolgerà la Santa Messa con la benedizione dei mezzi agricoli. Seguirà il pranzo, che avrà inizio alle 13 e per cui è necessario prenotare. Nel pomeriggio, dalle 16, si starà tutti in compagnia con giochi goliardici.