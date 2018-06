Biella, tornano gli Stage di Qualità

BIELLA - Rivolto a giovani fino ai 32 anni, laureandi/laureati in qualsiasi Ateneo e residenti nella provincia di Biella o anche non biellesi laureandi/laureati presso l’università a Biella, per effettuare un periodo di sei mesi in aziende locali disposte a sviluppare un progetto formativo di qualità, per accrescere le competenze professionali dei giovani e sperimentare con loro percorsi innovativi che permettano di investire sul nostro territorio o nelle aziende stesse le professionalità acquisite.

Il decimo anno

Il progetto è giunto alla decima edizione. Nell’edizione che si sta concludendo in questo periodo sono stati attivati 27 tirocini e il progetto continua a dare buoni risultati, tenendo anche conto della crisi economica che grava sulle scelte delle imprese e sulle opportunità lavorative per i giovani.



Le risorse in campo

Le risorse per finanziare gli stage 2018-2019, oltre che dal Comune di Biella, verranno messe a disposizione da molti enti e organizzazioni biellesi. Un particolare ringraziamento va alla Banca Simetica SpA che da anni partecipa mettendo a disposizione un notevole contributo. Altre risorse e supporto provengono dalle associazioni datoriali (Unione Industriale Biellese, Confartigianato, CNA, Ascom, Confcooperative, Legacoop,) e alla realizzazione del progetto collaborano Centro per l’Impiego, Città Studi, Camera di Commercio, Confesercenti. Il territorio vuole così offrire occasioni ai nostri giovani che hanno scommesso sulla loro formazione.

23 posti disponibili

«In una prima fase abbiamo raccolto le adesioni delle aziende interessate e stiamo ora per aprire il bando per i giovani - Spiega l’assessore Francesca Salivotti - gli stage disponibili per questa nuova edizione saranno ventitre. Altri potrebbero aggiungersi, se aziende interessate metteranno a disposizione ulteriori borse per gli stagisti. I profili ricercati riguardano molti settori, dall’amministrazione al marketing, dall’ingegneria all’informatica, dalle risorse umane all’ambito socio educativo. La borsa sarà di € 700 mensili; alcune aziende riconosceranno benefit, ulteriori somme e rimborsi».

La presentazione dei risultati e del nuovo progetto

La presentazione degli esiti del progetto 2017-2018 e del nuovo progetto 2018-2019 si terrà martedì 19 giugno, alle 11.30 presso il Comune di Biella, Sala Consiglio. Saranno presenti i partner, le aziende e i giovani coinvolti nell’edizione appena conclusa e verrà presentato il nuovo bando per i giovani interessati, che dovranno candidarsi entro il 20 agosto. La partecipazione alla conferenza potrà essere utile anche ai giovani interessati a candidarsi per la nuova edizione del progetto. Info: Comune di Biella - Politiche Giovanili, Informagiovani: 015 3507380–381.