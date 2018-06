Vigliano: alla scuola un nuovissimo «Atelier digitale»

VIGLIANO - Lo scorso giovedì 7 giugno, alle 10, il Sindaco, Cristina Vazzoler, ha partecipato all'inaugurazione del nuovissimo Atelier Digitale dell'Istituto comprensivo di Vigliano Biellese, su invito della Dirigente, Prof.ssa Dolores Ragone e dell'insegnante referente, maestra Monica Deiana.

Gli acquisti

La scuola si è aggiudicata un contributo di 15mila euro dal MIUR, cui il Comune ha aggiunto il proprio di 2mila: con tale somma sono stati acquisiti banchi digitali, una stampante 3D ed alcuni «robot» che i bambini hanno imparato a programmare seguendo specifici percorsi didattici che l'Istituto comprensivo ha avviato in questi anni, segnalandosi in più concorsi e bandi pubblici per l'alta professionalità degli insegnanti e della programmazione. I più vivi complimenti alla Dirigente, a tutti gli insegnanti coinvolti e ai bambini che hanno partecipato attivamente all'iniziativa.