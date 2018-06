Rete Museale Biellese: tutti gli appuntamenti del weekend

BIELLA – Non si fermano le iniziative organizzate all'interno dei siti appartenenti alla Rete Museale Biellese. Domenica prossima a Muzzano si terrà la Festa di San Bernardo a Bagneri: Il borgo alpino si riunisce in occasione della tradizionale celebrazione, che comincerà alle 11 con la Santa Messa nella chiesa parrocchiale. A seguire, alle 12, sono in programma un aperitivo e un pranzo organizzato dagli «Amici di Bagneri» con l’aiuto degli scout. Alle 16.30, invece, è previsto il momento di preghiera conclusivo con la benedizione dei bambini. Nel pomeriggio, come di consueto, sarà possibile visitare gratuitamente l’Ecomuseo della Civiltà Montanara guidati da un'operatrice della Rete Museale.Per partecipare al pranzo è consigliata la prenotazione chiamando al numero 015.28684 (o al 339.6881717) o scrivendo una mail all'indirizzo info@bagneri.it.

Laboratori alla Trappa

Alla Trappa di Sordevolo, invece, sabato 16 e domenica 17 giugno si terrà il primo dei tre laboratori dedicati alla pittura e al paesaggio vegetale. L'appuntamento inaugurale, incentrato sull'acquerello, sarà condotto da Rita Torello Viera.

Musica

Continua, inoltre, la kermesse musicale gratuita «Suoni in movimento» organizzata dall'Associazione Nuovo Insieme Strumentale Italiano: dopo le tappe a Palazzo Gromo Losa e a Cittadellarte, questo weekend sarà la volta del Museo del Territorio, dove andrà in scena «L'amicizia tra Chopin e il celebre pittore Delacroix». Il protagonista della performance sarà Pierluigi Camicia, che si esibirà al pianoforte a partire dalle 17. Come di consueto, alle 16 si terrà la visita guidata del sito biellese con gli operatori della Rete.

Tutti gli appuntamenti del weekend

Sabato 16 giugno al Santuario di San Giovanni d' Andorno, alle 18, è in programma l'inaugurazione della mostra «Athos i colori della Fede - Un Pellegrinaggio Fotografico sul Monte Sacro dell'Ortodossia» dell'Artista Stratos Kalafatis - presente per l'occasione - e curata da Afrodite Oikonomidou. La mostra resterà aperta fino al 29 luglio dalle 10 alle 12 e dalle 14.30 alle 18.30 dal martedì alla domenica. Domenica 17 giugno al Giardino Botanico di Oropa si terrà l'appuntamento «Viaggio incredibile nella natura» curato da Angelo Alberta. I presenti saranno protagonisti di un'escursione al Giardino e, per l'occasione, la guida illustrerà loro alcune curiosità sulla Conca di Oropa e sulle forme di vita che ospita. Sempre domenica 17 iniziano le attività di «Wool Experience 2018» che accompagneranno, con una serie di iniziative, le aperture del Lanificio Botto di Miagliano. Domenica si alza il sipario sulla kermesse con un'iniziativa all'insegna del jazz: alle 16 andrà in scena un concerto della BJC (Big Band Jazz Company).

Gli eventi in corso

Presso Casa Zegna di Trivero è visitabile - fino al 28 ottobre 2018, ogni domenica dalle 14.30 alle 18.30 - la mostra «Gli uomini all'italiana 1968. La confezione Zegna: dalla sartoria all'industria». L'esposizione si concentra nel decennio che va dalla nascita della confezione Zegna nel 1968 fino al 1978, raccontando gli anni in cui si mise a fuoco un modello produttivo e creativo capace di imporsi a livello globale.