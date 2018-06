Biella Rugby: sabato la festa di fine stagione

BIELLA - Sabato 16 giugno, allo Stadio del Rugby di via S. D’Acquisto - Biella, si terrà la grande Festa di fine stagione. L’occasione per conoscere da vicino i campioni che hanno conquistato la Serie A, ma anche per trascorrere una giornata alternativa e divertente con tutta la famiglia. Rugby, gonfiabili e musica, una festa pensata per tutti i simpatizzanti del nostro club, grandi e piccini.

Il programma

Alle 15 via con la tradizionale partita a inviti «Showarello vs Baroni Rampanti», alle 17.45 si terrà la premiazione stagione sportiva 2017/2018. Dalle 19.30 si mangiano panini con salamella e hamburger e dalle 22 Galileo party con il dj set di Trope e il cocktail bar.



Il libro

Nel corso della giornata, sarà presentato il libro «Testa, cuore e gambe», un volume essenzialmente fotografico che celebra l’ultima trionfale stagione sportiva del Biella Rugby. Frutto della collaborazione tra Diario del Web e Biella Rugby.