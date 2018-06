Vigliano si prepara alla Festa degli Alpini

BIELLA - Tempo di festa nella sede degli alpini di Vigliano. Nel fine settimana in arrivo e in quello successivo torna la kermesse gastronomica «Vigliano e gli alpini in festa», un appuntamento che si ripete da più di vent’anni organizzato dal gruppo delle penne nere viglianesi che conta un centinaio di soci.

La solidarietà

Come ogni anno una parte del ricavato della festa sarà donato alle tre scuole dell’infanzia del paese: la solidarietà è parte integrante della vita degli alpini. La festa si terrà nella sede di Viale Alpini d’Italia 5 (di fronte al campo sportivo comunale). I volontari, decine, si divideranno tra la cucina, il bar e il servizio ai tavoli che saranno disposti all’interno della sede o all’esterno sotto al capannone. Il sottofondo musicale sarà quello di orchestre e di artisti che proporranno musica tradizionale e contemporanea.

Tante specialità culinarie

I due venerdì (15 e 22 giugno) saranno dedicati alla birra artigianale. Tutte le sere lo stand gastronomico aprirà alle 19 con antipasti, primi piatti, contorni, grigliate di carne, fritto di pesce, olive ascolane con verdure pastellate, dolci fatti dagli alpini, sangria, birra e vino. Oltre alle specialità del giorno. Eccole nel dettaglio insieme ai concerti delle serate venerdì 15 giugno: grigliate, arrosticini, stinco al forno alla birra. Sabato 16 giugno: «porceddu» allo spiedo preparato da cuochi sardi, spiedini di pesce, «malloreddus» (primo piatto sardo) e musica con Max Music. Domenica 17 giugno: piatti tipici di pesce, spiedini di pesce, arrosticini e serata in allegria con Vecchi Ricordi. Venerdi 22 giugno: grigliate, arrosticini, hamburger. Sabato 23 giugno: paella, spiedini di pesce, cinghiale con polenta e musica con Paolino Alessia Trio. Domenica 24 giugno: panissa alla vercellese, arrosticini, spiedini di pesce e musica con Elisa dei Blue Dream.