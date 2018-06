Tutto pronto per Biella for Italy 2018

BIELLA - Dopo il grande successo dello scorso anno ritorna l’evento benefico «Biella for Italy», che nella sua prima edizione ha permesso di aiutare le zone terremotate del centro Italia. La giornata quest’anno avrà come obbiettivo la raccolta fondi per l’acquisto di un pulmino per trasporto disabili a favore della Casa Lions, struttura gestita dalla Tantintenti Cooperativa Sociale Onlus con il contributo del Lions Club Biella Host e che ospita ragazzi biellesi aventi diverse disabilità.

Il programma

Si parte dalle 13 con il torneo di basket 3vs3 (in ricordo di Ed e Gabry) organizzato da Luca Murta G. Cardoso e #ShareEat, da molti anni appuntamento fisso per gli appassionati di basket del territorio. Si prosegue al pomeriggio con la partenza alle ore 18 di #CamminInBiella, una camminata benefica a passo libero con partenza e arrivo in piazza del Monte. L’iscrizione è aperta a tutti e i partecipanti avranno diritto ad un buono per il «pasta party» all'arrivo in piazza. Dalle 18 una maratona musicale con la partecipazione di: Centos Band, Six Wheel Drive, K-Machines Metropolis. Presenti inoltre i ragazzi del Leo Club Biella che saranno a disposizione dei bambini e dei ragazzi per giocare insieme e sperimentare, tra le altre cose, proprio la realtà delle disabilità con il gioco da piazza #LetsPlayDifferent, incentrato appunto sulla sensibilizzazione alle disabilità motorie e cognitive attraverso l’attività ludica.

La cena e la serata di divertimento

Per l’ora di cena «pasta party» e pizza a tranci e panini in collaborazione con il Ristorante Pizzeria La Lanterna Biella e Birra Menabrea Official, il tutto nell'area bar a cura di Ente Manifestazioni Biella Riva e con la collaborazione delle famiglie dell’Oratorio San Cassiano. Momento clou della serata con un'ospite di eccezione: grazie alla collaborazione con l'associazione Inchiostro, direttamente da Zelig lo spettacolo di cabaret di Marco Guarena.