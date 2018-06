Biella, alla Biblioteca Ragazzi partono i laboratori dell’estate

BIELLA – Saranno diciotto gli appuntamenti che da martedì 19 giugno faranno parte del ricchissimo il calendario di laboratori per i più piccoli curato dalla Biblioteca Ragazzi. Non è una novità ma il ritorno nella sede ufficiale, quella della palazzina Piacenza, ha fatto sì che si potessero moltiplicare le iniziative, che nelle stanze di villa Schneider non sempre erano possibili. I laboratori sono tutti gratuiti ma è necessario prenotarsi per essere certi di avere un posto. Basta recarsi al bancone di piazza La Marmora dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13.30 oppure chiamare lo 015.351300.

Il programma

Il primo appuntamento, quello di martedì 19 giugno, è già tutto esaurito: con il centro del riuso Ricircolo Creativo i bambini sopra i sei anni saranno invitati a creare il luogo delle proprie vacanze con l’utilizzo di svariati materiali. L’appuntamento è alle 10.30. Il laboratorio di mercoledì 20 alle 11 apre il ciclo «Giocoleggendo in biblioteca». Il testo proposto è «La zuppaccia di Cornabicorna», adatto dai quattro anni in su. Giovedì 21, per i bambini dai sei anni, è in calendario la lettura animata «Storie volanti, mappe di storie e luoghi da visitare» a cura di Simone Perazzone. Gli appuntamenti si susseguiranno al ritmo di tre per settimana. Martedì 26 giugno Elena Taverna guiderà il laboratorio «Dietro a una porta, un mondo» per bambini dai sei anni. Mercoledì 27 «Giocoleggendo» propone «Chi è il più forte». Giovedì 28 ancora Elena Taverna sarà al timone di «Mappe segrete, viaggi speciali…».

Il mese di luglio

Il primo laboratorio di luglio è martedì 3, dedicato a muschio, sassi e sabbia e ai più piccoli, tra i 3 e i 6 anni. Mercoledì 4 si leggeranno le storie della Pimpa e giovedì 5 tornano lettura animata e laboratorio narrativo «Storie volanti» con Simone Perazzone. E’ una replica anche il laboratorio di martedì 10 luglio, con il centro del riuso Ricircolo Creativo che inviterà a creare i luoghi della propria vacanza. Mercoledì 11 è adatta ai bambini dai tre anni in su la lettura «L’uccellino Fa e altre storie di animali». Giovedì 12 sarà Francesca Rovetto di Segni d’Arte a condurre i piccoli alla scoperta dei libri fioriti di Hervé Tullet. Martedì 17 luglio i bambini sopra i sei anni si cimenteranno in un laboratorio teatrale sui supereroi guidati da Alessandro Pescarolo. Mercoledì 18 si leggerà «Simone cacca-pupù e le sue avventure» e giovedì 19 ancora Elena Taverna presenterà il laboratorio «Si parte, un foro, uno strappo e il viaggio comincia». L’ultima settimana comincia con il teatro e con Alessandro Pescarolo che metterà alla prova i bambini sopra i sei anni sul tema «Personaggi, che emozione». Mercoledì 25 la mattina trascorrerà tra libri e giochi per salutare la biblioteca che va in vacanza e giovedì 26 si chiude con le «Storie volanti» di Simone Perazzone.