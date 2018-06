Zegna, il tennista Alexander Zverev sarà testimonial della linea sportiva

BIELLA – Il tennis come ispirazione per la nuova linea estiva presentata a Firenze in occasione di Pitti Uomo. La passione della famiglia Zegna per questo sport è il punto di partenza. Per celebrare il tema chiave della stagione, Z Zegna ha svelato il nuovo volto ufficiale del brand: Alexander Zverev, il più giovane tennista ad essere entrato tra i top 20 della classifica Atp, raggiungendo il terzo posto nel ranking mondiale. Il campione sarà testimonial di una collezione caratterizzata dallo stile versatile di questo sport, che combina la sartoria tecnica con lo sportswear, rendendo omaggio ai campi da tennis che hanno fatto la storia.

Tonalità pastello, grafiche e colori brillanti

Nello «storytelling» della griffe del lusso: «gli spettatori sono invitati a sedersi, creando un collage di tonalità pastello ed elementi grafici, arricchito e contrastato da colori brillanti. Nylon elasticizzati ultra sottili si sovrappongono a maglie a rete creando giochi di trasparenze. E al loro arrivo, i giocatori cambiano il guardaroba Techmerino wash & go, composto da giacche destrutturate, bomber, impermeabili e pantaloni con coulisse e indossano le uniformi in Techmerino, perfette per accompagnare i loro movimenti durante il match». Cobalto, rosso, blu, giallo e bianco lana, sono i colori che definiscono il look degli atleti, insieme alla nuova banda verticale e all’iconico logo «Techmerinotm» ispirato all’Archivio Zegna. Sugli spalti, le silhouette sono delineate da vibranti toni estivi di turchese, acqua marina e rosa Tropea che si mescolano ai blu navy e ai grigi.



I materiali e gli accessori

La resilienza delle fibre di lana e la particolarità della tecnica di finitura, consentono ai capi di mantenere la forma anche dopo essere stati indossati e lavati più volte. Anche gli accessori sono ispirati al tennis: visiere, polsini, fasce, fino ad arrivare alle nuove «Caulera sneakers», così chiamate in onore del campo da tennis realizzato nel 1956 da Ermenegildo Zegna nell’omonima località dell’Oasi Zegna.