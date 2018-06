OCCHIEPPO - Guarirà in pochi giorni, ed è stata già dimessa dall'ospedale di Ponderano, la 22enne, A.M., rimasta vittima oggi venerdì 14 giugno, di un drammatico incidente stradale avvenuto a Occhieppo Inferiore. La giovane, al volante di una Peugeot, si stava immettendo sulla via principale quando, per cause in via di accertamento da parte delle Forze dell'Ordine, prima che imboccasse la strada è stata centrata in pieno dalla Ford Focus condotta da un uomo.

L'impatto è stato terribile, tanto che la ragazza è rimasta intrappolata nelle lamiere contorte dell'auto. A estrarla sono intervenuti i vigili del fuoco, che poi l'hanno affidata alle cure dell'èquipe medica del 118. Ora, si cercano testimoni dello schianto. Ad assistervi una runner, maglietta verdina e pantaloncini scuri. Lei potrebbe chiarire quanto accaduto, al di là del coinvolgimento delle parti.