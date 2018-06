BIELLA – Siamo a primavera inoltrata e la voglia di colore sui nostri balconi e terrazzi è arrivata all'apice. Molti hanno già provveduto con le classiche fioriture ma, per chi avesse voglia di cimentarsi con il proprio pollice verde ecco qualche consiglio utile per avere un terrazzo fiorito e originale.

Piante e fiori da terrazzo: ecco come colorare al meglio le nostre case (© Diario di Biella)

La preparazione

Prima di iniziare a scegliere le forme e i colori delle piante e dei fiori che più ci piacciono è bene valutare altri aspetti: «Si parte sempre analizzando l'esposizione della casa al sole – ci spiega l'architetto Simona Pozzi di Florama vivai – bisogna sempre chiedersi di quante ore di sole disporranno le nostre piante e anche valutare la possibilità che abbiamo di prendercene cura e bagnarle. E' sempre comunque bene chiedere consiglio agli esperti che possono dare una valutazione immediata della vostra situazione».

Piante e fiori da terrazzo: ecco come colorare al meglio le nostre case (© Diario di Biella)

La scelta

Prese in considerazione tutte le variabili si può dare spazio alla fantasia per la scelta del tipo di fiore: «Per il nostro terrazzo – ci spiega ancora Simona Pozzi – è bene individuare piante che si sviluppano in altezza e piante che invece formano la classica cascata per alternarle e creare l'effetto scenografico migliore. Per le fioriture invece c'è l'imbarazzo della scelta: dal classico geranio alla surfinia, alla Calibrachoa o Petunia nana, alla Gardenia. Per scegliere qualcosa di diverso e insolito si potrà optare invece per il solanum lantana con le sue piccole infiorescenze colorate o sulla Dipladenia una pianta rampicante molto scenografica». Libera scelta anche per i colori che però ci spiaga ancora l'architetto: «Mantenendosi sui colori chiari si ha un risultato più raffinato e il bianco in particolar modo ha un effetto bellissimo anche di notte ma ovviamente libero spazio al gusto personale di ognuno di noi».

Piante e fiori da terrazzo: ecco come colorare al meglio le nostre case (© Diario di Biella)

La cura

Ed in fine un argomento da non sottovalutare nell'allestimento del nostro terrazzo è la cura delle piante a cominciare dall'annaffiatura, per passare alla eliminazione di alcuni parassiti fino alla concimazione: «Facciamo attenzione ai gerani, che in questi ultimi anni sono soggetti alla presenza di un bruco molto aggressivo che va eliminato utilizzando prodotti sistemici buoni – ci indica Simona Pozzi – per quanto riguarda le nostre fioriture, sicuramente l'utilizzo del concime adatto, sempre consigliato da un esperto non potrà che renderle più rigogliose e sane».