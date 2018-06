Trivero in lutto per la morte di Andrea Marras

TRIVERO - Lutto a Trivero per la scomparsa, avvenuta a soli 51 anni, di Andrea Marras, educatore in un centro profughi di Castellengo, nel Cossatese. L'uomo, che viveva da solo, al termine del lavoro stava per fare rientro a casa quando si è accasciato al suolo, appena fuori dalla struttura. Immediatamente soccorso da alcuni residenti della zona, all'arrivo dell'èquipe medica del 118 per lui non c'era più nulla da fare. Inutili tutti i tentativi fatti per rianimarlo. A ucciderlo, secondo i medici, sarebbe stato un repentino quanto devastante edema polmonare.