Quaregna dice basta ai «pirati» della strada: un agente controllerà il traffico

QUAREGNA - Levata di scudi, a Quaregna, contro i "pirati" delle strade. Grazie all'Unione rive del Cervo, l'amministrazione ha potuto prendere in carica un nuovo agente della Polizia Locale, proveniente da Biella, che sostiuirà il collega andato in pensione dopo 40 anni di servizio. "Abbiamo delle criticità - spiega il sindaco Katia Giordani -, che derivano dalle due strade provinciali che attraversano il nostro territorio. Prima era solo di notte che auto e moto si sfidavano, adesso anche di giorno. Soggetti, al volante e in sella, che non hanno rispetto per nessuno. E seppure la situazione è migliorata, ultimamente, grazie al servizio di videosorveglianza, ci voleva qualcosa di più». E quel qualcosa di più è la presenza di una divisa, lungo le vie del paese. Lunedì 18 giugno, inoltre, ci sarà un incontro tra i sindaci del territorio per autmentare il servizio di pattugliamento lungo le principali arterie viarie, che coinvolgerà, oltre al sindaco di Quaregna, anche quelli di Cerreto Castello e Mottalciata.