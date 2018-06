Colpo da decine di miglia di euro nella notte alla Beton Candelo di Vigliano

VIGLIANO - Colpo da decine di migliaia di euro, questa notte, alla Beton Candelo di Vigliano Biellese. Ignoti sono entrati nell'azienda e si sono impadroniti di due mezzi pesanti, una betoniera Astra di colore verde con il logo della ditta e un camion da cave Iveco Magirus con cabina bianca e scritta CO.GE.S..

Ad accorgersi del furto, all'alba di oggi, sono stati i dipendenti, che hanno richiesto l'intervento dei carabinieri, i quali sono ancora sul posto per i rilievi del caso. Il timore è che, cambiate le targhe, i mezzi vengano inviati nei paesi dell'Est per essere rivenduti. Il danno stimato, per la Beton Candelo, sarebbe di almeno 30mila euro.