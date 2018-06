Incidenti nel Biellese, sei persone ferite

BIELLA - Sei persone sono rimaste ferite ieri, domenica 17 giugno, nel Biellese, in tre incidenti stradali. A Magnano, in località Broglina, a scontrarsi sono state due moto, una Ktm e una Bmw R2. Tutti e quattro i coinvolti, i due centauri, un 45enne di Varese e un 36enne di Milano, insieme alle donne che viaggiavano con loro, di 38 e 33 anni rispettivamente, sono fini in ospedale a Ponderano. Stessa sorte anche per un 65enne di Novara che, in sella a una Guzzi, ha imboccato contromano la rotonda di Regione Parlamento, a Cossato, andando a schiantarsi contro l'Alfa Romeo Mito di un'automobilista di 31 anni, di Valle San Nicolao.

E in ultimo un 20enne ivoriano, residente a Lessona, in bicicletta, si è scontrato, in via Verdi, a Valdengo, con la Renault Clio al cui volante si trovava una ragazza di 26 anni, residente a Vigliano. Sulle cause degli schianti indagano i carabinieri, mentre i contusi sono stati tutti medicati al Pronto Soccorso e subito dimessi.