Rosazza: mucca sfugge al controllo dell'allevatore

BIELLA - Una mucca ha occupato ieri, domenica 17 giugno, i carabinieri, dopo essere sfuggita al controllo del proprietario. È accaduto a Rosazza, in Valle Cervo, dove l'animale è stato notato da un turista aggirarsi lungo le rive del torrente. La pattulia giunta sul posto ha contattato l'allevatore, un 73enne della zona, che ha risposto di essere al corrente della situazione e che avrebbe provveduto, al più presto, al recupero, visto che l'ungulato non era in condizioni, se non aiutato, di risalire la china.

Ma non è finita qui. Alla sera, è stato notato aggirarsi, in mezzo alla strada, nei pressi del cimitero del paese. Nuova chiamata, questa volta di un automobilista, all'112 e nuovo intervento dell'Arma. Il proprietario è stato rintracciato e redarguito, visto il pericolo che l'animale poteva causare alla circolazione.