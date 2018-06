Grave incidente a Sandigliano, inutili i soccorsi: l'uomo è morto sul colpo 

SANDIGLIANO - Un motociclista, di cui non sono ancora state rese note le generalità, è morto pochi minuti fa in uno schianto avvenuto in via Gramsci, a Sandigliano. Dai primi riscontri sembra che, dopo aver impattato contro un'auto, l'uomo sia stato sbalzato di sella e sia finito contro il muro di un'abitazione. Immediati i soccorsi. Purtroppo, all'arrivo dell'èquipe medica del 118, per il centauro non c'era più nulla da fare. I rilievi sulle cause dell'incidente sono stati effettuati dai carabinieri. Seguiranno aggiornamenti.



AGGIORNAMENTO 19.00 - Ci potrebbe essere un tamponamento all'origine dello schianto mortale avvenuto oggi pomeriggio, lunedì 18 giugno, a Sandigliano, e costato la vita a un centauro di 55 anni. L'uomo, residente in via Santuario di Oropa, a Biella, si è scontrato in via Gramsci con la vettura condotta da una donna di Cavaglià, di 32 anni, su cui si trovavano anche i due figli. Per il motociclista, sbalzato di sella, non c'è stato nulla da fare. Lievemente feriti gli occupanti della vettura, che sono dovuti ricorrere alle cure del Pronto soccorso di Ponderano. Soltanto domani si saprà qualcosa di più certo sulla dinamica dello schianto.