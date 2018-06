Gentlemen Drivers' Meeting, grande successo per la prima edizione

BIELLA - Domenica 17 giugno Lessona ha ospitato la prima edizione del Gentlemen Drivers' Meeting, durante il quale ben 100 equipaggi si sono radunati per condividere una giornata tra appassionati. Fin dal primo mattino è iniziato il flusso di vetture arrivate da ogni parte del biellese, ma anche da canavese, torinese e milanese. E' quindi stato un successo inaspettato per il giovanissimo gruppo organizzatore dei TTT Gentlemen Drivers composto da Marco e Valerio Montangero, Luca Ferro ed Edoardo Trevisan.

Il giro turistico

Alle 11 ha preso il via il giro turistico di 50 km sulle strade meno conosciute di Lessona, Masserano, Casapinta, Strona, Mezzana, Trivero, Mosso e Vallemosso, con il rombo dei motori che ha attirato numerosi curiosi in strada. A metà giro la sosta aperitivo a Mezzana Mortigliengo, con un'automobilina donata dalla Pro Loco ai concorrenti, mentre alle 13 si è tenuto il pranzo presso il Ristorante dei Cacciatori di Vallemosso, con le vetture che facevano bella mostra di sé nella piazza antistante la chiesa parrocchiale. Dalle 15 il rientro a Lessona per le premiazioni, che hanno visto distinguersi come auto più bella una Lancia Aurelia B50 Convertibile dell'equipaggio Zola - Massarenti, come auto più vecchia una Salmson A3GS del 1927 di Orazio Scanzio, come partecipante arrivato da più lontano Cosimo Gennari da Fiumicino in provincia di Roma, mentre il gruppo più numeroso è stato l'A.P.V. Classic con ben 11 partecipanti iscritti. Soddisfazione dei partecipanti per il percorso tecnico, impegnativo ma panoramico e alla scoperta di scorci e di borghi altrimenti poco conosciuti.

Un pubblico numeroso

Numeroso anche il pubblico a Lessona sia alla partenza che all'arrivo, dove grandi e piccini si sono affollati intorno alle auto. Grazie alla collaborazione con la Fondazione AIL Biella Clelio Angelino, è stato possibile raccogliere fondi da destinare in beneficenza, poiché molti drivers si sono messi a disposizione per portare chi volesse a fare un giro sulla propria auto in cambio di una piccola donazione benefica. Un ringraziamento sentito va a tutte le Amministrazioni Comunali, agli uffici di Polizia Municipale, agli organizzatori della Festa Agricola, a tutti gli sponsor e a coloro che a vario titolo hanno collaborato per la riuscita dell'evento.