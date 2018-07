Cinema Biella. La programmazione di mercoledì 4 Luglio

- IL SACRIFICIO DEL CERVO SACRO



NAZIONE: USA, Gran Bretagna, Irlanda

con Colin Farrell, Nicole Kidman, Raffey Cassidy, Barry Keoghan, Sunny Suljic

REGIA: Yorgos Lanthimos

GENERE: Drammatico, Thriller

DURATA: 109'

Trama: Il Sacrificio del cervo sacro, il film diretto da Yorgos Lanthimos, vede protagonista Steven (Colin Farrell), un famoso chirurgo cardiotoracico. Insieme alla moglie Anna (Nicole Kidman) e ai loro due figli, Kim (Raffey Cassidy) e Bob (Sunny Suljic), vive una vita felice e ricca di soddisfazioni.Un giorno Steven stringe amicizia con Martin (Barry Keoghan), un sedicenne solitario che ha da poco perso il padre, e decide di prenderlo sotto la sua ala protettrice. Quando il ragazzo viene presentato alla famiglia, tutto ad un tratto, cominciano a verificarsi eventi sempre più inquietanti, che progressivamente mettono in subbuglio tutto il loro mondo, costringendo Steven a compiere un sacrificio sconvolgente per non correre il rischio di perdere tutto.

- JURASSIC WORLD - Il Regno Distrutto

NAZIONE: USA

con Chris Pratt, Bryce Dallas Howard, BD Wong, James Cromwell, Ted Levine

REGIA: J.A. Bayona

GENERE: Azione, Fantascienza, Avventura

DURATA: 127'

Trama: sono passati quattro anni da quando il parco tematico di Jurassic World è stato distrutto dai dinosauri scappati dalle gabbie di contenimento; Isla Nublar adesso è un luogo selvaggio abbandonato dagli umani dove i dinosauri sopravvissuti vivono nella giungla. Al risveglio del vulcano, inattivo fino a quel momento, Owen e Claire intraprendono una campagna per salvaguardare le specie di dinosauri ancora in vita da un evento di distruzione di massa. Owen è intento a ritrovare Blue, il «suo» raptor ancora disperso nella foresta, mentre Claire nel frattempo ha maturato un vero rispetto nei confronti di queste creature, che sono diventate la sua missione. Giunti sull’isola proprio mentre la lava inizia a scorrere i due scoprono anche una cospirazione di portata globale che potrebbe far ritornare l’intero pianeta a un rovinoso stato di disordine come non si vedeva dalla preistoria.

- OBBLIGO O VERITA'

NAZIONE: USA

con Lucy Hale, Tyler Posey, Violett Beane, Sophia Ali, Landon Liboiron

REGIA: Jeff Wadlow

GENERE: Thriller, Horror

DURATA: 100'

Trama: un'innocente sfida ad obbligo o verità tra amici si rivela mortale quando qualcuno, o qualcosa, comincia a punire coloro che mentono o che rifiutano l'obbligo.