Stasera in TV

BIELLA - Cinema, spettacolo, musica. Ecco quali programmi andranno in onda questa sera sulle reti italiane.

Rai 1

21:25 - Super - Quark

23:50 - Super - Quark Musica

Rai 2

21:05 - LOL ;-)

21:20 - Mac - Gyver - Impara l'arte - Ferite del passato - Trentuno vite

Rai 3

20:20 - Voxpopuli

20:45 - Un posto al sole

Rai 4

21:15 - Elementary II ep.4

21:56 - Elementary II ep.5

22:37 - Elementary II ep.6

Canale 5

20:40 - PAPERISSIMA SPRINT ESTATE

21:26 - RIASSUNTO - SACRIFICIO D'AMORE

Italia 1

20:25 - LAW & ORDER: SPECIAL VICTIMS UNIT - FANATISMI

21:20 - THE TWILIGHT SAGA: BREAKING DAWN (PART 1) - 1 PARTE

Canale 20 Mediaset

19:20 - RIZZOLI & ISLES II - MADRE SURROGATA

20:15 - RIZZOLI & ISLES II - STUPRATORE SERIALE

21:00 - JURASSIC PARK III - 1 PARTE

Rete 4

20:30 - STASERA ITALIA

21:27 - IL BISBETICO DOMATO - 1 PARTE

Rai Movie

21:10 - Il segreto dei suoi occhi

23:10 - Movie Mag - Nastri d'Argento

Iris

21:00 - COSE DELL'ALTRO MONDO

23:00 - ALFABETO

La 5

21:10 - RIVERDALE I - CHAPTER SEVEN: IN A LONELY PLACE - 1aTV

22:00 - RIVERDALE I - CHAPTER EIGHT: THE OUTSIDERS - 1aTV

Cielo

20:15 - Affari di famiglia Il finto malato

20:45 - Affari di famiglia Cibo spaziale

21:15 - Absolute Zero