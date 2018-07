Biella, il meteo di giovedì 5 Luglio 2018

BIELLA - Nubi in progressivo aumento con piogge e rovesci anche a carattere temporalesco nel pomeriggio, in attenuazione dalla sera, sono previsti 10mm di pioggia. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 28°C, la minima di 18°C, lo zero termico si attesterà a 4000 m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da Ovest-Sudovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Est-Sudest. Nessuna allerta meteo presente.