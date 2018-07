Rete Museale Biellese, tutti gli appuntamenti del weekend

BIELLA - Domenica prossima l'Ex Mulino Susta sotto i riflettori: a partire dal mattino si terrà l'evento «Al Mulino in Vespa», la settima edizione del raduno turistico aperto a tutti i tipi di Vespa. L'iniziativa, organizzata dalla Pro Loco di Soprana con il patrocinio del comune, prenderà il via alle 8 con il ritrovo e le iscrizioni presso la scuola primaria «Gianni Rodari». Alle 10 si entrerà nel vivo dell'appuntamento con il giro turistico lungo le vie del paese, mentre alle 11.45 i partecipanti faranno tappa all'Ex mulino Susta, dove sarà preparato un aperitivo per tutti. Alle 12.45 le fasi conclusive della giornata, con il pranzo presso il rifugio «La Sella» e le premiazioni.

Musica e cultura

Domenica, inoltre, prosegue il ciclo di appuntamenti che portano la musica sotto i riflettori dei siti della Rete Museale Biellese: «Suoni in movimento» tornerà domenica 8 luglio a Villa Flecchia (Magnano) con il concerto della giovane violinista Beatrice Spina. Con il prossimo show inizia il Percorso Giovani in concomitanza con la conclusione del Percorso Figurativo: «Si tratta di una significativa ideazione - si legge in una nota stampa degli organizzatori - che persegue l’obiettivo di promuovere giovani interpreti all’interno del circuito concertistico italiano attraverso l’introduzione di quattro concerti di vincitori della borsa di studio Master dei Talenti Musicali 2016 e 2017 della Fondazione CRT». Come di consueto, il concerto è previsto alle 17, mentre alle 16 si terrà la visita del sito della Rete con la guida dei nostri operatori. Il prossimo show è in programma per domenica 15 luglio all'Ex Mulino Susta, con l'evento musicale titolato «Viaggio musicale nella tradizione arpistica italiana, francese e tedesca».

Natura e musica

Sabato 7 luglio: nel contesto del Giardino Botanico di Oropa, è in programma un'escursione titolata «Il giro della Colma» (partenza alle 9 del mattino). Sabato 7 luglio: nel contesto dei programmi della mostra fotografica «Athos» al Santuario di San Giovanni d'Andorno, alle 18 si terrà una «serata greca» con musiche e danze tradizionali eseguite dal gruppo dell'Associazione Piemonte-Grecia «Santorre di Santarosa». Dopo l'intrattenimento musicale, seguirà un aperitivo con specialità elleniche presso il ristorante di San Giovanni.

Agricoltura e alimentazione

Sabato 7 luglio: la Casa Museo dell'Alta Valle del Cervo ha organizzato il convegno titolato «Agricoltura e alimentazione fra i Walser dell'ovest». L'appuntamento, in programma alle 21 al Tempio Valdese di Piedicavallo, sarà tenuto da Federico Chierico, agricoltore e appassionato di cultura alpina e etno-agricoltura. Il relatore illustrerà le peculiarità del popolo Walser che ha vissuto nella Bursch, soffermandosi, inoltre, sulla loro alimentazione. In allegato comunicato e locandina. Domenica 8 e domenica 15 luglio: alla Fabbrica della Ruota sono in programma due incontri con gli autori della mostra «Il racconto della trama - esiti del workshop». Maggiori info e locandina cliccando qui (evento Facebook).