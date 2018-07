Cambio nella direzione di Ascom Biella

BIELLA – Riceviamo e pubblichiamo: «Si comunica che a far data da martedì 3 luglio la Direzione Ascom è stata affidata al Dottor Roberto Scenna per un periodo di tre mesi, rinnovabili. Tale incarico è stato necessario al fine di poter organizzare in modo sistematico tutte le azioni per un riequilibrio organizzativo dell’associazione di categoria. Scenna, che vanta un’ esperienza decennale di gestione di associazione di categoria, si è messo al lavoro in modo proficuo fin da subito. Al neo Direttore gli auguri di buon lavoro da parte del Consiglio di Amministrazione».