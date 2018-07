Il Lanificio Tallia di Delfino in Puglia per il lancio della nuova collezione

BIELLA - Monopoli, Puglia, lo storico Lanificio Fratelli Tallia di Delfino ha presentato durante l’XI Yachting Galà Azimut Benetti la Collezione Armatore. In un week-end, che ha visto coinvolte più di 500 persone provenienti da tutto il mondo in 2 giornate di attività organizzate dalle migliori aziende italiane, con l’intera flotta Azimut Benetti, per celebrare l’eccellenza del made in Italy in tutte le sue forme.

Un selezione di tessuti per il mare

La Collezione Armatore è una selezione di tessuti funzionali per vivere il mare con stile in ogni momento della giornata, senza rinunciare al comfort di cui la vita a bordo necessita. «E’ un grande piacere essere per la seconda volta partner di Azimut Benetti all’importante Yachting Gala; design e sofisticazione degli Yachts, uniti a meravigliose location italiane sono grandi amplificatori per presentare i nostri preziosi tessuti - ha commentato Giorgio Marcarino, Direttore commerciale e marketing di Fratelli Tallia di Delfino Armatore è una raccolta di tessuti pensata per vivere momenti di charme e relax».