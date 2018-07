Fondo Edo Tempia, le visite gratuite al Cpt di Gattinara e a Cossato

BIELLA - Sono state fissate le date per le prossime visite specialistiche gratuite a cura dei medici del Fondo Edo Tempia. A Gattinara, negli ambulatori del Centro Prevenzione Tempia (al presidio sanitario polifunzionale di corso Vercelli 159, secondo piano), si comincia mercoledì 11 luglio con le visite senologiche a cura del dottor Mario Scansetti, che sarà presente dalle 15 alle 16. La dottoressa Daniela Vegis sarà a disposizione per le visite di prevenzione cardiovascolare giovedì 12 luglio e giovedì 19 luglio dalle 9 alle 11.30. Le visite dermatologiche per il controllo dei nei sono in programma giovedì 23 agosto dalle 10,30 alle 15,15, con la dottoressa Linda Angeli.

A Cossato

Il prossimo appuntamento è martedì 17 luglio dalle 13.30 alle 16 con le visite senologiche a cura della dottoressa Adriana Paduos, nel nuovo ambulatorio di via Mercato 43, nella sede della Cna. Sia a Gattinara sia a Cossato le visite sono gratuite e non richiedono impegnativa. È necessario però prenotarsi, telefonando alla segreteria del Fondo Edo Tempia allo 015.351830, dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 17.