Biella, shopping e serate in centro per tutto il mese di luglio

BIELLA - Nel mese di luglio il centro di Biella ospiterà una serie di eventi principalmente legati ai saldi. Ecco tutte le iniziative patrocinate dalla Pro Loco: venerdì 6 Luglio i negozi apriranno dalle 21 alle 23 ed i negozianti per il primo venerdì dei saldi aspetteranno i clienti vestiti di bianco e lungo Via duomo e Via Marconi saranno presenti intrattenimenti musicali all'aperto.

Weekend di shopping e divertimento

Sabato 7 Luglio per i più piccoli saranno presenti i gonfiabili gratuiti presentando semplicemente uno scontrino di uno dei negozi aderenti all'iniziativa del centro. Domenica 8 luglio tanti negozi del centro rimarranno aperti.

Cartomanzia e schiuma party per i più piccoli

Venerdì 13 luglio negozi aperti dalle 21 alle 23 e cartomanti in centro per una serata all'insegna dell'esoterismo. Sabato 14 luglio Schiuma Party per i bambini in centro, un evento unico per il divertimento dei più piccoli.

Scala 40 sotto le stelle

Venerdì 20 luglio tanti tavolini fuori dai negozi aspetteranno gli amici che vogliono fare una partita a carte come tanti anni orsono. In Piazza Sanata Marta la Pro Loco di Biella organizzerà il primo torneo di Scala 40 sotto le stelle, per partecipare sarà sufficienti essere soci della Pro Loco.