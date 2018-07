Saldi estivi: a Biella iniziano con lo shopping sotto le stelle

BIELLA - Cominciano sabato 7 luglio i saldi estivi per i negozi della città di Biella. La data, uguale per tutto il Piemonte, è stabilita con un'ordinanza del sindaco Marco Cavicchioli che di anno in anno prende atto delle decisioni della giunta regionale. Saranno otto le settimane continuative di sconti e ribassi. Il periodo terminerà il 1 settembre.

Lo shopping sotto le stelle

In attesa dei primi affari, venerdì 6 luglio nei negozi della città torna Shopping sotto le stelle, con apertura prolungata fino alle 23 degli esercizi commerciali. L'iniziativa di Ascom prevede anche animazione con musica dal vivo in alcuni locali. Punti di ritrovo saranno in via Duomo e via Marconi. L'iniziativa si ripeterà negli altri venerdì di luglio, così come l'apertura prolungata della Biblioteca Civica che ogni settimana prevederà un'iniziativa speciale. Il 6 luglio sarà presentato il libro di Pietruccio Montalbetti «Amazzonia. Io mi fermo qui».