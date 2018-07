Biella, Abio cerca nuovi volontari per il reparto Pediatria

BIELLA - L'ospedalizzazione del bambino, soprattutto se molto piccolo è un esperienza altamente traumatica. ABIO – Associazione per il Bambino in Ospedale – è stata fondata per promuovere l'umanizzazione dell'ospedale e sdrammatizzare l'impatto del bambino e della sua famiglia con le strutture sanitarie. L'associazione di volontariato ha bisogno di ampliare il servizio che svolge presso la Pediatria dell'Ospedale degli Infermi di Biella.

Il corso per diventare volontari

Per diventare volontari ABIO bisogna essere maggiorenni e frequentare un corso di formazione a frequenza obbligatoria composto da 5 incontri in aula e 60 ore di tirocinio. Nell'incontro informativo che precede l'inizio del corso di formazione si illustreranno struttura, scopi, attività dell'associazione ed i requisiti del volontatio ABIO. L'incontro informativo si terrà il mercoledì 12 settembre dalle 15.30 alle 17.30 presso il centro servizi di volontariato (via Orfanotrofio, 16 – Biella). Per partecipare è indispensabile iscriversi telefonicamente. L'iscrizione è gratuita e non vincolante per la successiva partecipazione al Corso. Per informazioni ed iscrizioni: fomazione ABIO Biella: 349 6349559.