Bivaccano indisturbati nei giardini della Fondazione Tempia ()

BIELLA - I carabinieri sono intervenuti ieri, martedì 3 luglio, alla Fondazione Tempia, nota in tutto il mondo per la professionalità del personale nella prevenzione e nella lotta contro i tumori, per un gruppetto di persone che bivaccavano nei giardini della tenuta, aperta comunque al pubblico. Ad accorgersene il custode, che ha richiesto, visto l'indecoroso spettacolo, aiuto alle Forze dell'Ordine.

All'arrivo della pattuglia, sul posto erano ancora presenti due uomini, di 29 e 34 anni, pluripregiudicati, che stavano mangiando e bevendo, senza nessun rispetto per il luogo, dove pure esiste un posto di ristoro attrezzato e autorizzato dai responsabili della Fondazione. I soggetti non sono stati sanzionati, visto che non avevano causato danni, ma invitati da andarsene.