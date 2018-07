Tutto vale

Io credo che una foglia d’erba non valga affatto

meno della quotidiana fatica delle stelle.

E la formica è ugualmente perfetta, come un granello di sabbia,

come l’uovo di uno scricciolo,

E la piccola rana è un capolavoro pari a quelli più famosi,

E il rovo rampicante potrebbe ornare i balconi del cielo.

E la giuntura più piccola della mia mano qualsiasi meccanismo può deridere.