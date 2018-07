Stasera in TV

BIELLA - Cinema, spettacolo, musica. Ecco quali programmi andranno in onda questa sera sulle reti italiane.

Rai 1

20:35 - Techetechetè Il meglio della TV

21:25 - Love is all you need

Rai 2

21:05 - Nel Segno del Giallo

21:07 - Incubo biondo

Rai 3

20:30 - Be Happy

21:00 - Ulisse: il piacere della scoperta Hiroshima e Nagasaki i giorni della bomba

Rai 4

21:15 - Codice fantasma

22:36 - The Fall III ep.1

23:34 - The Fall III ep.2

Canale 5

20:01 - CAMPIONATI MONDIALI DI CALCIO

22:00 - BALALAIKA - DALLA RUSSIA COL PALLONE

Italia 1

20:23 - ANOTHER CINDERELLA STORY - 2 PARTE

21:10 - LA PICCOLA PRINCIPESSA - 1 PARTE

Canale 20 Mediaset

20:15 - THE LAST KINGDOM - IL TRADIMENTO

21:00 - DIE HARD-DURI A MORIRE - 1 PARTE

Rete 4

20:30 - STASERA ITALIA

21:27 - PHILOMENA - 1 PARTE

Rai Movie

21:10 - Un anno da leoni

22:50 - La città proibita

Iris

21:00 - IL CAVALIERE DI LAGARDERE (DI P. DE BROCA)

23:39 - I FIGLI DEL SECOLO

La 5

20:35 - FRIENDS II - LE STRANEZZE DI EDDIE

21:10 - INGA LINDSTROM - GLI ORSI DI MARIAFRED - 1 PARTE

Cielo

21:15 - La figlia di Lady Chatterley

23:15 - L'amante di Lady Chatterley