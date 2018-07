Raccolta differenziata: il «mangia bottiglie» saluta Candelo

BIELLA - Il primo «mangia bottiglie» installato nel Biellese un anno e mezzo fa saluta Candelo e ringrazia i cittadini per le 7 tonnellate di plastica conferite dal dicembre 2016 a oggi: il dato tradotto in termini di quantità d'imballaggi raccolti corrisponde a circa 2 milioni di bottiglie in Pet, materiale completamente avviato a riciclo.

Il progetto pilota

La macchina, fino a qualche giorno fa operativa al supermercato Conad di Candelo, ha fatto da apripista al progetto pilota, promosso da Cosrab (Consorzio Smaltimento Rifiuti Area Biellese) insieme a Riciclia, che ha comportato il successivo posizionamento di altri 9 ecocompattatori nella provincia di Biella. Nelle prossime settimane inoltre un nuovo ecocompattatore per la raccolta differenziata incentivante sarà aperto a Occhieppo Superiore, in piazza Levis: per chi raccoglierà i propri punti ambiente sulla tessera sanitaria il Comune promette riduzioni sulla Tari. Nel frattempo i cittadini possono scaricare gratuitamente la nuova App di Riciclia (disponibile sia in versione Android che Apple) per vedere dove sono i Riciclia Point e quali sono le promozioni attive.

I punti ambiente

Si ricorda che le premialità non sono le stesse in tutti i paesi, in alcuni Comuni è possibile anche convertire i punti ambiente in sconti sulla Tari (es. Trivero e Cavaglià). In ogni caso è comunque sempre possibile accumulare i propri punti sulla tessera sanitaria e decidere poi in un secondo momento dove spenderli selezionando l’opzione desiderata sul monitor della macchina (è possibile utilizzare il credito memorizzato su tessera anche in un Comune diverso da quello presso cui è stato effettuato il conferimento).

Come utilizzare i «mangia bottiglie»

Le macchine «mangia bottiglie» nel Biellese raccolgono compattano e selezionano esclusivamente bottiglie in plastica (PET) e flaconi dei detersivi (HDPE) si raccomanda dunque sempre la cittadinanza di non inserire bottiglie in vetro, lattine in alluminio, ceramica, vasetti in vetro, carta o cartone, carte di merendine, sacchetti di plastica, tubi di plastica, giocattoli di plastica, contenitori di plastica per la conservazione degli alimenti, tetrapack (es. latte o succhi di frutta), lattine di pelati e conserve, scatolette del tonno, scatolette del cibo per gli animali.