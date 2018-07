Sala Biellese, tutto pronto per la Fiera della Birra Artigianale

BIELLA – Venerdì 6 e sabato 7 luglio a Sala Biellese arriva la sesta edizione della Fiera della Birra Artigianale, realizzata con il patrocinio del comune. A spillare la birra, i birrifici Jeb, Valle Cellio e Diciottozerouno.

Il programma

Un programma variegato e ricco che partirà dalle 17 di venerdì 6 luglio con l'apertura della manifestazione e spillatura della prima birra artigianale. Alle 19.30 sarà possibile cenare con pizza e specialità alla griglia in compagnia delle associazioni salesi e, a seguire, il concerto degli «Impactozero». Sempre alle 19.30, partirà la gara «Trittico tra storia e sapori d'eccellenza», una corsa competitiva e non di 6 km. La tassa di iscrizione è di 8 euro per la gara competitiva, mentre per quella non competitiva il costo ammonta a 6 euro. Il ritrovo per partecipare alla corsa è fissato alle 17 nella piazza Vittorio Emanuele.

La seconda giornata

Sabato 7 luglio alle 16 ci sarà l'apertura delle spillatrici e «la birra premia», giochi a squadre e su base fermentata. Alle 19.30 sarà possibile cenare in compagnia delle associazioni salesi con pizza e altre specialità alla griglia, a seguire ci saranno gli «Honey» in concerto. Tutta la manifestazione si svolgerà nella piazza del paese. Per informazioni e prenotazioni contattare i seguenti numeri: 3492920441- 3332129824-3395822423.